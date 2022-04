« Unie dans la diversité » : sensibilisation à l’Europe auprès d’élèves de CM2 d’Anglet Etablissements scolaires Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Partir à la découverte de l’Union européenne (UE) pour mieux la connaître, des 6 pays fondateurs aux 27 qui en font partie aujourd’hui, découvrir comment l’UE a été créée et dans quelle mesure elle influence notre vie quotidienne, tel sera l’objectif de l’intervention proposée le mardi 12 avril par l’association Pistes-Solidaires, Centre d’information Europe Direct Pau Pays de l’Adour (CIED) auprès d’élèves de CM2 des écoles Edouard Herriot et Evariste Galois d’Anglet, dans le cadre des parcours éducatifs menés par la Ville. Pour clôturer la séance, les deux intervenantes originaires de Suède et d’Italie, proposeront un goûter issu de leurs pays.

Invitation à découvrir l’Union européenne, mélange de peuples, de langues et de cultures “Unie dans la diversité”. Etablissements scolaires 64600 ANGLET Anglet Pyrénées-Atlantiques

