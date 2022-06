Unicorn BMX Contest Marignane, 10 juin 2022, Marignane.

Unicorn BMX Contest Skate Park – Base des sports et des loisirs Chemin de l’Esteou Marignane

2022-06-10 – 2022-06-12 Skate Park – Base des sports et des loisirs Chemin de l’Esteou

Marignane 13700

Un évènement à ne pas manquer ! Les meilleurs internationaux vont enflammer le bowl de la base des sports et des loisirs de L’Estéou ! Plusieurs grands noms sont au rendez-vous !

Venez encourager et applaudir tous les participants.



– Vendredi 10 juin : practice amateur/pro

– Samedi 11 juin: qualification amateur/pro

– Dimanche 12 juin: final amateur/pro



Des démonstrations spectaculaires et initiations. sont prévues.

Village d’exposants sur le site.

En partenariat avec la marque Unicorn, créée en 2017 par le youtubeur Vodkprod, la Ville de Marignane accueillera sur 3 jours les plus prestigieux riders du monde pour une compétition de BMX « freestyle ».

« Show » asuré !

Skate Park – Base des sports et des loisirs Chemin de l'Esteou Marignane

