2022-08-04 10:00:00 – 2022-08-04

Les vignerons d'Uni-Médoc organisent une journée « vignoble et patrimoine ». A cette occasion, de nombreux partenaires seront sur place pour parler du patrimoine local.

A 19h, vous pourrez assister à une conférence et participer à la visite des lieux qui se terminera par le pot de l'amitié.

+33 5 56 41 03 12

