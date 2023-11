Semaine du climat – La transition énergétique avec Marc Muller Uni Mail Genève Catégorie d’Évènement: Genève Semaine du climat – La transition énergétique avec Marc Muller Uni Mail Genève, 30 novembre 2023, Genève. Semaine du climat – La transition énergétique avec Marc Muller Jeudi 30 novembre, 18h30 Uni Mail 0 Marc Muller, ingénieur en énergie, diplômé Executive MBA, fondateur d’Impact Living, entreprise active depuis 8 ans dans la transition énergétique positive, sait comment se préparer à un monde où l’énergie et les ressources seront moins abondantes. Suivi d’une table ronde : « Transition énergétique: les solutions existent, choisissons les bonnes! » Christian Brunier (directeur Général des Services industriels de Genève (SIG) depuis 2014)

(directeur Général des Services industriels de Genève (SIG) depuis 2014) Yasmine Calisesi (directrice exécutive du Centre Energie de l’EPFL)

(directrice exécutive du Centre Energie de l’EPFL) Damien Métrailler (directeur des Forces motrices valaisannes)

(directeur des Forces motrices valaisannes) Marc Muller (ingénieur en énergie) Modération avec René Longet (expert en développement durable) Table-ronde organisée par le Service Agenda-21, Ville durable, l’Université de Genève et les SIG.

www.semaine-climat.ch Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40 Genève 1205 Plainpalais Genève [{« link »: « http://www.semaine-climat.ch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00 Marc Muller Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Uni Mail Adresse Boulevard du Pont-d'Arve 40 Ville Genève Lieu Ville Uni Mail Genève latitude longitude 46.194937;6.140124

Uni Mail Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/