Semaine du climat : Ralentir ou périr – l’économie de la décroissance avec Timothée Parrique Uni Mail Genève, 29 novembre 2023, Genève.

Timothée Parrique est chercheur en économie écologique, originaire de Versailles, en France. Il est actuellement en poste à la School of Economics and Management de l’Université de Lund (Suède). Il est titulaire d’un doctorat en économie du Centre d’Études et de Recherches sur le Développement (Université de Clermont Auvergne, France) et du Stockholm Resilience Centre (Université de Stockholm, Suède). Intitulée « The political economy of degrowth » (2019), sa thèse explore les implications économiques de la décroissance. Timothée est l’auteur de « Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance » (septembre 2022, Seuil), une adaptation en français de sa thèse de doctorat. Timothée est également l’auteur principal de « Decoupling debunked – Evidence and arguments against green growth » (2019), un rapport publié par le Bureau européen de l’environnement (BEE). Il écrit fréquemment sur la croissance verte et le découplage.

Loin d’être le remède miracle aux crises auxquelles nous faisons face, la croissance économique en est la cause première. Derrière ce phénomène mystérieux qui déchaine les passions, il y a tout un système économique qu’il est urgent de transformer.

Timothée Parrique vient déconstruire l’une des plus grandes mythologies contemporaines : la poursuite de la croissance. Nous n’avons pas besoin de produire plus pour atténuer le changement climatique, éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités, créer de l’emploi, financer les services publics, ou améliorer notre qualité de vie. Au contraire, cette obsession moderne pour l’accumulation est un frein au progrès social et un accélérateur de l’effondrement écologique.

En préambule:

Discours de Monsieur Yves Flückiger, Recteur de l’Université de Genève

Discours de Monsieur Alfonso Gomez, Maire de la Ville de Genève

Modération par Camille Andres (journaliste, autrice et réalisatrice)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T19:45:00+01:00 – 2023-11-29T21:00:00+01:00

