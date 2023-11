Genève – Atelier Aliments & Boissons Uni Mail Genève, 29 novembre 2023, Genève.

Intéressé.es par la découverte d’idées pratiques pour réduire vos déchets afin de diminuer votre empreinte écologique et d’améliorer votre santé tout en faisant d’importantes économies ?

Nous organisons un atelier interactif : “Aliments et Boissons” pour les personnes qui souhaitent trouver des solutions durables et respectueuses de l’environnement et adopter un style de vie plus sain. Vous découvrirez les nouvelles habitudes à adopter pour réduire vos déchets (par exemple acheter sans emballage, local, bio, etc.) et les magasins/sites qui vous faciliteront la tâche dans votre région.

Venez rencontrer des personnes avec les mêmes valeurs que vous et apprendre tout ce que vous aimeriez savoir sur le « Zéro Déchet/zéro gaspillage ».

Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire avec le formulaire

Uni Mail Boulevard du Pont-d'Arve 40 Genève 1205 Plainpalais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T18:30:00+01:00 – 2023-11-29T20:30:00+01:00

ZWS