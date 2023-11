Quel tourisme à l’ère du changement climatique? Uni Mail Genève Catégorie d’Évènement: Genève Quel tourisme à l’ère du changement climatique? Uni Mail Genève, 29 novembre 2023, Genève. Quel tourisme à l’ère du changement climatique? Mercredi 29 novembre, 18h15 Uni Mail 0 D’après l’étude la plus récente de l’OMT (Organisation mondiale du tourisme) et de l’ITF (International Transport Forum), publiée en décembre 2019 pour la COP25 de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les émissions de CO2 du tourisme devaient augmenter d’au moins 25 % d’ici 2030. Il reste donc urgent d’accroître l’action climatique dans le tourisme. Conférence « Osons la sobriété avec l’éco-aventurier Benjamin de Molliens »

Suivie d’une table-ronde avec: Benjamin de Molliens (éco-aventurier, diplômé de l’ICAM Lille et de l’ESSEC Business School et fondateur de Objective Zero).

(éco-aventurier, diplômé de l’ICAM Lille et de l’ESSEC Business School et fondateur de Objective Zero). Martine Rebetez (climatologue suisse, professeure à l’Université de Neuchâtel et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage.Elle est aussi experte pour le GIEC). Christophe Clivaz (professeur associé à l’Institut de géographie et durabilité de la Faculté des géosciences et de l’environnement à l’Université de Lausanne. Il est également conseiller national depuis 2019).

(professeur associé à l’Institut de géographie et durabilité de la Faculté des géosciences et de l’environnement à l’Université de Lausanne. Il est également conseiller national depuis 2019). Adrien Genier (directeur de la Fondation Genève Tourisme & Congrès)

(directeur de la Fondation Genève Tourisme & Congrès) Modération par Rachel Barbara Häubi (journaliste spécialiste du climat) Table-ronde organisée par le Service Agenda-21, Ville durable et l’Université de Genève. Cette table tonde sera suivie par une conférence de Timothée Parrique : » Ralentir ou périr – l’économie de la décroissance » (19h45, Uni Mail salle MR 080)

www.semaine-climat.ch Uni Mail Boulevard du Pont-d'Arve 40 Genève 1205

