Semaine du climat – La géopolitique du climat avec François Gemenne Uni Mail Genève, 27 novembre 2023, Genève.

Semaine du climat – La géopolitique du climat avec François Gemenne Lundi 27 novembre, 18h30 Uni Mail 0

Sujet de préoccupation croissante des citoyens dans la plupart des pays industrialisés, il est également entré de plain-pied en démocratie à la faveur des mobilisations de jeunes emmenés par Greta Thunberg, et fait aujourd’hui l’objet d’âpres débats politiques et électoraux.

Car il y a urgence. Si la pandémie de Covid-19 a laissé croire à l’émergence d’un « monde d’après », les émissions de gaz à effet de serre sont reparties de plus belle après la levée du premier confinement. Les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents dans toutes les régions du monde, et tous les grands enjeux du XXIe siècle, du développement aux migrations, sont traversés par la question du changement climatique.

Conférence suivie d’une table-ronde avec :

François Gemenne : co-auteur du GIEC, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et des migrations

Alice Baillat : coordinatrice des Politiques à l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC)

: coordinatrice des Politiques à l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) Dina Ionesco : conseillère Migration pour le Forum sur la Vulnérabilité Climatique

: conseillère Migration pour le Forum sur la Vulnérabilité Climatique Modération par Pascaline Minet (journaliste Le Temps)

Table-ronde organisée par le Service Agenda-21, Ville durable et l’Université de Genève.

www.semaine-climat.ch

Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40 Genève 1205 Plainpalais Genève [{« link »: « http://www.semaine-climat.ch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T18:30:00+01:00 – 2023-11-27T20:00:00+01:00

2023-11-27T18:30:00+01:00 – 2023-11-27T20:00:00+01:00

François Gemenne