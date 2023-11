Table ronde et vernissage d’une exposition sur Solidarnosc Uni Mail Genève, 22 novembre 2023, Genève.

1980. Le Moment Solidarité

Vernissage de l’exposition en ligne et table ronde

Solidarité avec Solidarność : Histoire et mémoires

Que fut l’expérience de Solidarność, qui, dans les années 1980, a focalisé l’attention du monde entier et dont la cause a engendré l’une des plus grandes mobilisations internationales ?

Que signifie cette solidarité, à travers les parcours individuels ? Comment se construit la mémoire de ce moment historique ?

En introduction à l’exposition virtuelle « 1980. Le Moment Solidarité », cette table ronde réunira des chercheurs, ainsi que des instigateurs de diverses actions en faveur de Solidarność pour s’interroger sur la mémoire et l’héritage de cet important mouvement social du XXe siècle.

1980. Le Moment solidarité – Exposition online

Se penchant sur le phénomène « Solidarność », l’exposition retrace les trajectoires d’engagement en Suisse à l’égard de ce mouvement et de la société polonaise dans les années 1980. Elle interroge le concept de la « solidarité » permettant de prendre conscience des liens unissant l’individu à sa communauté.

L’événement se déroulera entre 17h30 et 21h00, à Uni Mail (Salle M R070) et en ligne également : https://unige.zoom.us/j/69670861541

Un apéritif dinatoîre cloturera la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

