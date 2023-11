FILMAR 25e édition – Chicago Boys Uni Mail Genève, 21 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Chicago Boys Mardi 21 novembre, 18h15 Uni Mail

Chicago Boys

Carola Fuentes et Rafael Valdeavellano, Chili, 2015, doc, 85’, vo st fr

Après le coup d’État de 1973, Pinochet confie à des économistes formés à l’Université de Chicago la mission de faire du Chili le bastion du néolibéralisme le plus exacerbé au monde. Alors que l’on commémore les 50 ans du coup, ce film dévoile, interviews des « Chicago Boys » et documentaires d’époque à l’appui, la face cachée de la « liberté économique » : violence politique et inégalités sociales criantes.

En partenariat avec le Latino Lab, Université de Genève

Projection suivie d’une conférence et d’une discussion.

Uni Mail – MR060

Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40 Genève 1205 Plainpalais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/chicago-boys/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/chicago-boys/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:15:00+01:00 – 2023-11-21T20:40:00+01:00

2023-11-21T18:15:00+01:00 – 2023-11-21T20:40:00+01:00

©Carola Fuentes et Rafael Valdeavellano