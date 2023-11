FILMAR 25e édition – Conférence | Les Chicago Boys Uni Mail Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Conférence | Les Chicago Boys Uni Mail Genève, 21 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Conférence | Les Chicago Boys Mardi 21 novembre, 18h15 Uni Mail Gratuit Les Chicago Boys Histoire d’une « révolution silencieuse » Avant même la « révolution conservatrice » de M. Thatcher et de R. Reagan, le Chili du général Pinochet (1973-1990) est devenu le modèle des théories ultralibérales défendues par M. Friedman. Derrière cette « révolution silencieuse » se trouve un groupe d’économistes chiliens formés à l’Université de Chicago. Cette conférence retracera leur compromission avec l’une des dictatures les plus terribles d’Amérique latine. Conférence précédée de la projection du film Chicago Boys de Carola Fuentes et Rafael Valdeavellano et suivie d’une discussion avec le conférencier, animée par Iván Lorenci (Master histoire, UNIGE) En partenariat avec le Latino Lab, Université de Genève Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève Genève http://www.unige.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/hautes-ecoles-universites/uni-mail/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

