Conférence-apéro : L’alimentation et l’entreprenariat, un terrain de jeu interculturel Uni Mail Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Comment l’entrepreneuriat dans le secteur de l’alimentation permet à des personnes issues de la diversité culturelle de se réinventer en faisant de leurs racines une force ?

La population genevoise fait partie d’une des plus cosmopolites au monde et représente un puits de potentiels pour la culture entrepreneuriale et culinaire. Le panel, suivi d’une discussion avec le public et d’un apéro, mettra en lumière à la fois des entrepreneur-es aux parcours de vie inspirants et des représentant-es des organisations d’incubation et accélération. Ensemble nous explorerons les enjeux, difficultés, leçons, outils et perspectives pour contribuer à une économie colorée au service du territoire genevois.

Date et heure

Jeudi 16 Novembre 2023 (17h30 – 19h)

Accès

Salle MS 150, UNI MAIL

Bd du Pont-d’Arve 40

1205 Genève

Intervenant.e.s

– Yann Cerf, Anthropologue, Doctorant de l’Université de Genève, Sciences de la société, étude ethnographique dans des cuisines gastronomiques durables.

– Marianne Roche, Coordinatrice d’Alter Start Food Genève, un programme de la fondation IFPD, est un tremplin culinaire et solidaire pour accompagner la professionnalisation et l’autonomie financière de chefs micro-entrepreneur issus de la migration.

– Nikhil, Fondateur de Nik’s Fudo, une start-up d’innovation sociale avec pour vocation d’aider des femmes de tous horizons en leurs permettant de briller via leurs passions de la cuisine.

– Alessandro Biagini, de SINGA Swizerland, un programme business pour les personnes ayant une expérience de l’Asile et de la migration.

– Paulos Asfaha, d’Horizon Académique UNIGE, une mesure de l’Agenda Intégration Suisse (AIS) et du Programme d’intégration cantonal (PIC) pour aider les jeunes à poursuivre leur parcours universitaire ou professionnel lors de leur arrivée ou retour à Genève.

– Une personne académique, spécialiste en mobilité des personnes et parcours de migration.

Inscription

Gratuite mais obligatoire pour estimer le juste volume de l’apéro et éviter du gaspillage alimentaire !

Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

