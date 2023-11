Semaine de l’entrepreneuriat Uni Mail Genève, 13 novembre 2023, Genève.

Semaine de l'entrepreneuriat 13 – 18 novembre

Drôle ? Malin ? Curieux-se ?

On a toutes et tous l’instinct entrepreneurial !

Du 13 au 19 novembre 2023, pour sa 13ème année, « Libérez vos idées », l’édition genevoise de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat vous invite ainsi à suivre votre instinct pour découvrir l’univers de la création d’entreprise et les acteurs/trices de l’écosystème entrepreneurial local, l’occasion de leur soumettre vos idées et vos questions !

Durant une semaine, plus de 50 sessions vous permettent d’explorer ce domaine et de concrétiser votre projet. La conférence d’ouverture « Vie d’entrepreneur-e : de l’idée au succès » mets à l’honneur 4 entrepreneur-es inspirant-es et innovant-es.

Des formats divers font la richesse de cette manifestation. Des conférences, témoignages, ateliers, tables rondes, ou encore un hackathon sont organisés pour vous permettre d’amener vos idées à l’étape suivante et de susciter des vocations entrepreneuriales auprès des jeunes… et moins jeunes porteurs/euses de projet.

Cette année, un programme à la carte permet de répondre à vos besoins et vos intérêts. Découvrez les 5 étapes clés de la création d’entreprise pour concrétiser votre projet innovante et viable. Les sessions sont ainsi reparties selon le parcours de l’entrepreneur-e suivant :

1. Idéation – On fait le point sur l’idée et la situation personnelle, et on observe, on comprend le marché. On analyse l’offre existante.

2. Désirabilité – On identifie les potentiel-les client-es et leurs besoins, on définit une proposition de valeur.

3. Faisabilité – On vérifie que la solution est réalisable et à quel prix. On réalise et on teste un prototype.

4. Viabilité – On définit le business model et la stratégie de financement. On détermine la structure des coûts et des revenus.

5. Croissance – On définit la stratégie pour faire connaître et distribuer la solution. On prépare la communication et le marketing pour augmenter l’impact.

Enfin, la catégorie Transversale propose des sessions inspirantes afin de susciter la créativité et l’envie d’entreprendre chez toutes et tous.

Soyez curieux-ses et venez libérer vos idées !

Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40 Genève 1205 Plainpalais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T09:00:00+01:00 – 2023-11-13T20:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

