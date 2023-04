La Fête au Village Chemin du Grosswald, 4 août 2023, Ungersheim.

Au mois d’août, participez aux belles et festives soirées d’été de l’Écomusée d’Alsace..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-05 23:00:00. EUR.

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est



In August, take part in the beautiful and festive summer evenings of the Ecomuseum of Alsace.

En agosto, participe en las bellas y festivas veladas estivales de la Écomusée d’Alsace.

Nehmen Sie im August an den schönen und festlichen Sommerabenden des Écomusée d’Alsace teil.

Mise à jour le 2023-03-29 par Ecomusee alsace