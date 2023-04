Fête du Cochon rue d’Ensisheim, 12 mai 2023, Ungersheim.

La fête du cochon, c’est l’occasion de se divertir grâce à des bals, du sport avec une course à pied qui réunit plus de 300 participants chaque année, une balade gourmande..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

rue d’Ensisheim

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est



The pig festival is an opportunity to have fun with dances, sports with a running race that gathers more than 300 participants each year, a gourmet walk.

La fiesta del cerdo es una ocasión para divertirse con bailes, practicar deporte con una carrera pedestre que reúne cada año a más de 300 participantes, y una marcha gastronómica.

Das Schweinefest ist eine Gelegenheit, sich dank Bällen, Sport mit einem Laufwettbewerb, an dem jedes Jahr mehr als 300 Personen teilnehmen, und einem Gourmet-Spaziergang zu vergnügen.

