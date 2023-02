Les Journées de la Biodiversité Écomusée d’Alsace Ungersheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Un événement en plein cœur de la nature Les 10 et 11 juin, l’Écomusée d’Alsace célèbre la nature ! De nombreuses associations engagées pour la préservation de l’environnement se réunissent pour vous proposer des activités autour de la biodiversité : visites guidées, ateliers participatifs, animations et belles rencontres sont au programme. C’est également l’occasion de (re)découvrir la Forêt des Jeux, un tout nouveau quartier avec un sentier pieds-nus et des cabanes, pour rire et s’amuser en plein coeur de la nature ! Les 10 et 11 juin 2023 – De 10h à 18h Écomusée d’Alsace UNGERSHEIM 68190 Ungersheim Haut-Rhin samedi 10 juin – 10h00 à 18h00

