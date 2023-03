Alsace Fan Day Ungersheim Ecomusee alsace Ungersheim Catégories d’Évènement: 68190

68190 Ungersheim . EUR Venez célébrer la culture, la gastronomie et les traditions alsaciennes à l’Écomusée d’Alsace le 24 juin, jour de la Fantaisie Alsacienne. Au programme : des danses en costumes traditionnels, des spectacles bilingues français-alsacien, un shooting photo d’époque et des animations pour découvrir ou redécouvrir l’Alsace ! Une journée en partenariat avec l’OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle) et l’UIA (Union Internationale des Alsaciens) pour célébrer l’Alsace partout dans le monde ! +33 3 89 74 44 74 Ungersheim

