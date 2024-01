La Fête au Village Ungersheim, vendredi 2 août 2024.

La Fête au Village Ungersheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 18:00:00

fin : 2024-08-03 23:00:00

Au mois d’août, participez aux belles et festives soirées d’été de l’Écomusée d’Alsace. À la nuit tombée, le village s’illumine et s’anime de rires et de chansons c’est une véritable fête foraine d’antan ! Orchestre, jeu de quille, dégustations, chamboule tout, pêche aux canards, manège, jongleurs, décors nocturnes, lumières… tout est rassemblé pour vivre un moment inoubliable en famille dans un cadre unique l’Écomusée d’Alsace. Après le spectaculaire numéro de jongle de feu, la soirée s’achèvera une beauté par un concert bien rythmé !

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace



