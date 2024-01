L’Écomusée d’Alsace fête ses 40 ans Ungersheim, samedi 1 juin 2024.

Les 1er et 2 juin, célébrez l’anniversaire de l’Écomusée d’Alsace ! Le musée vous racontera ses 40 ans d’histoire une véritable aventure humaine pleine d’engagements, aujourd’hui devenue plus grand musée à ciel ouvert de France. Vivez une véritable immersion, flânez dans les ruelles en fête, rencontrez bénévoles et passionnés qui font vivre tous les jours les arts et les traditions populaires. Au programme goûter, cadeaux, danses folkloriques, visites guidées et démonstrations artisanales ! Un week-end d’anniversaire en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace, la Région Grand-Est, Mulhouse Alsace Agglomération et la Fondation du Patrimoine !

