« UNFUCKABLES »

Loire-Atlantique Malheureusement, elles n’ont pas son adresse. Qu’à cela ne tienne, coincées ou pas, elles décident de débusquer le mal et de le conjurer. Démarre alors une chasse féministe et sororale sans précédent, où seule persistent les questions qui comptent vraiment :

Quoi ? À qui ? Quand ? Connaissez-vous le Wisconsin ? Pourquoi ? Tu sais où il est mon pull vert ? Mais vous étiez habillée comment ? …. » Un spectacle écrit et interprété par Aurélie Bapst, Anaïs Harté, Wendy Vitse et Lauréline Lejeune / Mise en scène Adeline Arias / Scénographie Lise Abbadie / Création lumière et régie Louise Jullien / Soutiens Région Pays de la Loire, Département de Loire Atlantique, Ville de Nantes et DRAC ». Plus d’infos et billetterie : ICI « Quatre femmes coincées dans une cabine écrivent une lettre au patriarcat. spectacles@rouans.fr +33 2 40 64 18 32 http://www.rouans.fr/ Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans

