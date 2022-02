UNFORMATION Théâtre Marie-Jeanne, 18 février 2022, Marseille.

COMPAGNIE DU YAK (Marseille) présente UNFORMATION Duo burlesque et orwellien Farce dystopique et musicale tout public Vendredi 18 + Samedi 19 février 20:30 Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz 13006 Marseille De et par Magali Lindemann & Fred Kodiak La Bouche : Marie-Aurélie Fassino Création lumière, Régie : Fabien Massard Création sonore et musicale : Fred Blancot Vidéo : Cédric Vignères Communication : Thierry Vaudé, Philippe Maquelle Coproductions : Théâtre Marie-Jeanne (13), Le Nautilus (07) Remerciements : Stéphane Lefranc, Patrick Rabier, Marie-Ange Jannuccillo Bienvenue sur Smack TV, la chaîne de-pour-par l’information. Entre Brazil et 1984, cette farce – pastiche d’émission télévisée – passe au crible les sujets d’actualité d’une société imaginaire. Un moment joliment grinçant et légèrement interactif qui donne l’occasion au public de tester son aptitude à être manipulé. Smack TV, la chaîne qui vous met en veille. Ce spectacle, créée juste avant le confinement de mars 2020, est aujourd’hui enrichi de nouveaux tableaux. Durée : 1h15 RÉSERVEZ VOS PLACES bit.ly/3Jv33dV Tarifs : 14€ / 10€ / 7€ La Compagnie du YAK, une compagnie de théâtre… ivre de musique. En mêlant chant et textes, ses créations s’inspirent du genre cabaret-théâtre et de l’univers du music-hall : soit une forme burlesque, un fond sérieux et satirique et un lien indéfectible avec le public. CONTACT [compagnieduyak@gmail.com](mailto:compagnieduyak@gmail.com)

