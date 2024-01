EXPOSITION « BLUE SKIES » PAR ANTON KUSTERS Unesco Paris, mardi 23 janvier 2024.

EXPOSITION « BLUE SKIES » PAR ANTON KUSTERS L’exposition « Blue Skies » de l’artiste belge Anton Kusters 23 janvier – 9 février Unesco Siège de l’UNESCO, Paris, Salle des pas perdus

Blue Skies

EXPOSITION PAR ANTON KUSTERS

Une réflexion sur les traumatismes collectifs et la mémoire en 1078 photos

Exposition de l’artiste belge Anton Kusters est une réflexion sur l’impact des traumatismes collectifs. Kusters a passé six années à photographier les ciels surplombant les camps de concentration et d’extermination nazis en Europe – des lieux où des millions de personnes ont été assassinées mais dont il reste peu de traces physiques aujourd’hui. Chacune de ses 1078 images de ciels bleus est estampillée de coordonnées GPS et du nombre de victimes et accompagnée d’une installation vidéo et d’une pièce sonore de Ruben Samama. Près de 80 années après la libération du dernier camp, cette collection explore la manière dont nous abordons le passé, vivons avec la douleur et choisissons de préserver la mémoire. Le projet « Blue Skies » est commissionné par Monica Allende.

L’exposition est soutenue par les Délégations permanentes de l’Allemagne et de la Belgique auprès de l’UNESCO.

La commémoration 2024 est organisée en partenariat avec la Fondation « Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria », la USC Shoah Foundation et le Mémorial de la Shoah. Les photos sont gracieusement fournies par le Musée mémorial de l’Holocauste des États-Unis et Anton Kusters.

23 janvier – 9 février 2024, du lundi au vendredi de 9h à 17h30,

Siège de l’UNESCO, Paris, Salle des pas perdus

Unesco 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France

UNESCO BLUE SKIES

© Anton Kusters All rights reserved / From UNESCO