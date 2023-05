La musique électronique à l’honneur au Siège de l’UNESCO UNESCO, 13 mai 2023, Paris.

La musique électronique à l’honneur au Siège de l’UNESCO Samedi 13 mai, 22h00 UNESCO Gratuit, sans réservation

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le samedi 13 mai, le Siège de l’UNESCO ouvrira ses portes de 18h à minuit.

Outre son riche patrimoine architectural et artistique, l’Organisation proposera cette année une série d’activités culturelles consacrées à l’Afrique.

En deuxième partie de soirée, l’invité d’honneur de cette édition Michael Canitrot, DJ producteur et fondateur du projet « Monumental Tour », présentera « Light Odyssey », une performance artistique mêlant musique électronique et mise en lumière, avec une scénographie interactive signée du collectif Scale.

A PARTIR DE 22h :

• Showcase électro de Michael Canitrot : Alliant musique électronique, scénographie numérique moderne et architecture classique, cette performance immersive célébrant le patrimoine culturel permettra au public de découvrir le Siège de l’UNESCO sous un angle nouveau.

UNESCO 125 avenue de Suffren 75007 Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Île-de-France

