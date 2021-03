Uneo uplusi eurstragé dies Théâtre Garonne, 1 juin 2021-1 juin 2021, Toulouse.

Uneo uplusi eurstragé dies

du mardi 1 juin au jeudi 10 juin à Théâtre Garonne

#### Uneo Uplusi Eurstrage Dies, Ajax, Antigone, Héraklès de Sophocle

****Théâtre permanent / Tragédie hors les murs**

**_Dans le cadre du [festival In Extremis](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/in-extremis-2021)_**

**_[Présenté avec le Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2020-2021/uneo-uplusi-eurstrage-dies)_**

Pour clore la saison, Gwenaël Morin est de retour au Théâtre Sorano ! Dans la même énergie de l’urgence, à travers l’abandon et l’engagement, Gwenaël Morin poursuit son exploration de Sophocle et fomente avec la promotion 2019 des « Talents Adami Paroles d’acteurs » Uneo uplusi eurstrage dies.

Trois tragédies à découvrir séparément ou en intégrale : Ajax, Antigone, Héraklès, les morts de Sophocle… et aussi la création d’un drame satyrique en guise d’exutoire…

Répéter inlassablement, jouer à cru sans lumière ni décor ni costume, désigner par l’aléatoire d’un tirage au sort une distribution égalitaire des rôles à chaque représentation signent son théâtre, niché dans un espace vide où fusent les corps et le verbe. Dans ses spectacles aux titres programmatiques – Le Théâtre permanent, Antithéâtre ou Les Molières de Vitez –, Gwenaël Morin convie des acteurs « libres, simples et silencieux », répète, épuise, dépouille, pour qu’advienne l’essentiel.

À l’invitation du théâtre Garonne et du Théâtre Sorano, Uneo uplusi eurstragé dies va se déployer à Toulouse durant deux semaines en multiples éclats. Les représentations se dérouleront au sein des deux théâtres partenaires ou dans des lieux plus inhabituels ou encore en extérieur. Infiniment vivant, l’ensemble s’inscrit ainsi au cœur de la cité, en prise directe avec l’ici et maintenant.

### Infos Pratiques :

Les 1, 2, 3, 8, 9 & 10 juin à 20h **(Hors les murs)**

Tarifs : 12€ à 16€

Culture

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-01T20:00:00 2021-06-01T21:59:00;2021-06-02T20:00:00 2021-06-02T21:59:00;2021-06-03T20:00:00 2021-06-03T21:59:00;2021-06-08T20:00:00 2021-06-08T21:59:00;2021-06-09T20:00:00 2021-06-09T21:59:00;2021-06-10T20:00:00 2021-06-10T21:59:00