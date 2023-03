Une Zize Peut En Cacher Une Autre LE CEPAC SILO, 25 novembre 2023, MARSEILLE.

Une Zize Peut En Cacher Une Autre LE CEPAC SILO. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 15:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS (L2 L-R-20-2798 / L3 L-R-20-) PRESENTE CE SPECTACLE PLACEMENT LIBRE Depuis qu’elle est une grande star de l’humour et qu’elle triomphe dans toute la France, Zize, cette ancienne Miss Marseille échappée du Vieux-Port, n’a plus une minute pour elle : télé, ciné, scène, radio et mondanités l’occupent 24h24 et 7 jours sur 7 ! Fraîchement divorcée, elle part donc désespérément à la recherche du nouvel homme de sa vie. Pas un mari, non : elle a déjà donné pendant 46 ans ! Elle cherche un homme à tout faire, un assistant, un majordome, un chauffeur, un jardinier, un secrétaire… Bref : la perle rare ! Alors qu’elle n’a pas encore passé d’annonce, arrive, tel le messie, un certain Jacob. Il semble parfait, taillé à la démesure de Zize. Mais qui est-il vraiment ? PMR 0491900000 Zize

LE CEPAC SILO MARSEILLE 35 Quai du Lazaret Bouches-du-Rhône

