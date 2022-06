Une zize peut en cacher une autre

Fraîchement divorcée, elle part donc désespérément à la recherche du nouvel homme de sa vie.

Pas un mari, non : elle a déjà donné pendant 46 ans ! Elle cherche un homme à tout faire, un assistant, un majordome, un chauffeur, un jardinier, un secrétaire…

Bref : la perle rare !

Alors qu’elle n’a pas encore passé d’annonce, arrive, tel le messie, un certain Jacob.

Il semble parfait, taillé à la démesure de ZIZE.

Mais qui est-il vraiment ?



SUR UNE IDÉE DE THIERRY WILSON



Thierry WILSON / ZIZE

