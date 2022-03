Une webradio des MFP pour la Journée de la Francophonie Médias francophones publics Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les Médias Francophones Publics (Les MFP) vous proposent une webradio spéciale pour fêter les cultures francophones dans toute leur diversité. Une sélection de programmes emblématiques des radios membres à écouter le 20 mars. * [Ecouter la webradio](https://www.lesmediasfrancophones.org/nos-series-et-emissions-speciales/20-mars-2022-une-webradio-des-mfp-pour-la-journee-de-la) 24 heures de programmes radiophoniques francophones en ligne. Médias francophones publics 1, rue Royale 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

