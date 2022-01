« Une voix, six cordes » – Vendredi 11 février TMP, 11 février 2022, Pibrac.

« Une voix, six cordes » – Vendredi 11 février

TMP, le vendredi 11 février à 20:30

### Hommage à Claude Nougaro ### Yvan Cujious & Louis Winsberg Yvan Cujious, artiste toulousain à l’accent chantant et Louis Winsberg, guitariste virtuose, se retrouvent pour un duo revisitant le répertoire de leur ami Claude Nougaro, d’une façon originale, intimiste et inattendue. Les grandes chansons de Nougaro et des textes moins connus, surprenants d’humour et de poésie sont au rendez-vous. Célèbre guitariste de jazz, Louis Winsberg (Sixun, Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, Eddie Gomez) arrangeur et musicien de Maurane a longtemps accompagné Claude Nougaro. Homme de radio, chanteur, auteur, trompettiste …Yvan Cujious, repéré par Claude Nougaro et proche de cette légende, a été le directeur artistique de nombreux concerts évènements de son vivant et après sa disparition. Le titre du spectacle est un clin d’œil à un album « Une voix, dix doigts » enregistré, en 1991, à Blagnac, où Nougaro était accompagné au piano par Maurice Wander. Aujourd’hui, sur la scène, la guitare remplace le piano. « La guitare de Louis permet d’explorer les chansons avec un angle nouveau. La couleur hispanisante du jeu de Louis ouvre de nouveaux paysages nougaresques. Jouer en duo est un plaisir et avec Louis Winsberg un grand bonheur », confie Yvan. Nous avons eu le plaisir de recevoir Claude Nougaro au TMP en novembre 2002. Il avait aussi partagé pour la première fois, sa collection de dessins privés pour une exposition exceptionnelle. Nous avons également reçu sur la scène du TMP, Yvan Cujious, aux débuts de sa carrière artistique, en janvier 1997, juste avant qu’il décide de terminer son autre carrière de professeur de sciences physiques au Lycée Pierre de Fermat de la ville rose. Lié à Pibrac, son père, Aimé, fut le receveur de la Poste de la ville. **ON EN PARLE** Louis Winsberg et Yvan Cujious se sont rencontrés sur la place du Capitole, lors du 1er concert hommage qu’Yvan avait dirigé pour l’Association Claude Nougaro ; il avait choisi de chanter le délicat « A bout de souffle ». Le guitariste du band qui l’accompagnait s’appelait Louis Winsberg… **DISTRIBUTION** Chant, Trompette **Yvan Cujious** Guitare, arrangements **Louis Winsberg** [[https://youtu.be/XxKwrJdUp0Y](https://youtu.be/XxKwrJdUp0Y)](https://youtu.be/XxKwrJdUp0Y) **TARIFS** Normal 20 € Coup de Cœur * 16 € Réduit ** 18 € Enfants – 12 ans 10 € *A partir de 3 spectacles achetés ** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans

Sur réservation

Spectacle/Chanson Hommage à Claude Nougaro

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00