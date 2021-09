Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse UNE VOIX, SIX CORDES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

UNE VOIX, SIX CORDES Toulouse, 9 septembre 2021, Toulouse. UNE VOIX, SIX CORDES 2021-09-09 21:00:00 – 2021-09-09 Boulevard Lascrosses 8 Esplanade Compans-Caffarelli

Toulouse Haute-Garonne Le spectacle « Une Voix – 6 Cordes » est un clin d’œil, 30 ans après, à cette approche musicalement dépouillée en duo, des chansons de Claude Nougaro. Yvan Cujious et Louis Winsberg ont créé ce spectacle « 1 Voix 6 Cordes » à la salle Nougaro de Toulouse en octobre 2019 et le donneront donc de nouveau pour les Toulousains, ce 9 Septembre, dans ce bel écrin confidentiel des espaces We du Mercure Compans, avec une volonté d’évoquer Nougaro, à travers un axe musical inattendu, des anecdotes et autres surprises, dans le style singulier d’une recréation récréative par deux artistes reconnus. Réservation obligatoire

Un hommage à Claude Nougaro

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Boulevard Lascrosses 8 Esplanade Compans-Caffarelli Ville Toulouse lieuville 43.61061#1.43483