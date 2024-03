Une voix, six cordes « DE CLAUDE À NOUGARO » hotbrass Aix-en-Provence, vendredi 22 mars 2024.

Une voix, six cordes « DE CLAUDE À NOUGARO » ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 21h00 hotbrass 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Yvan & Louis ont trouvé l’angle pour proposer une version pertinente de ce répertoire presque impossible à revisiter. Une façon singulière de décaler ces standards de la chanson française. Yvan procède à l’ancienne, en prenant le temps de parler entre les titres. De les présenter dans le droit fil de son rapport intime à notre baroque troubadour.

C’est plus un portrait intimiste du poète de « Toulouse » qu’un tour de chant. Justesse enjouée d’une fraternelle évocation. Je me suis très vite laissé prendre. Et surprendre. Ces paroles pourtant connues par cœur depuis quarante ans me revenaient de loin. Grâce au subtil détour d’un spectacle plein de grâce. Louis Winsberg fait le reste. En magicien prodigieux de la guitare. Il fait danser la voix d’Yvan. Sur le tapis volant de ses six cordes merveilleusement vibrantes. Son allègre dextérité fait tourner le manège des rimes.

Avec un sens exceptionnel de l’accompagnement. […]

[…] J’avais été particulièrement bouleversé par la fin du spectacle. Une sorte de final à la Fellini. Yvan chantait avec un autre instrument que sa voix. Embouchant soudain la trompette d’Armstrong. Les notes de « Toulouse » s’élevèrent dans le noir. Cordes de la guitare & cuivres du souffle. Leur interprétation sans paroles a fait monter dans mon ventre comme une vieille envie de pleurer. Les vagues d’une incurable inconsolation. C’était bon. Et déchirant. C’était un moment de communion sans communion. Un samedi soir sur la terre, du côté de Toulouse » … Yves Charnet

Yvan Cujious chant, trompette

Louis Winsberg guitare, arrangements

