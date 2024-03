Une Voix dans le siècle La Cave aux Huiles Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Une Voix dans le siècle La Cave aux Huiles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Concert hommage à Edith Piaf en Piano/Voix par la chanteuse Hind.

Après plusieurs concerts seul en scène, puis en duo Guitare voix avec le guitariste José Landa, Hind fait appel à Gregory Lachaux, pianiste de talent, pour continuer son Hommage à Édith Piaf.

Elle reprend les plus grands succès de la Môme sans la caricaturer ni l’ imiter. Elle y met ses propres vibrations et interprète même quelques titres en arabe classique, en égyptien ou en marocain, sa langue natale .

Un spectacle à découvrit et à redécouvrir ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

La Cave aux Huiles 34 place des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

