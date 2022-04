Une viticulture nécessairement BIO en 2030 ? La Cité du Vin, 12 avril 2022, Bordeaux.

Sous le label les Vendanges du Savoir, cette série de conférences met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin. Dans le contexte actuel de changement climatique, la question de la responsabilité de l’agriculture se pose de plus en plus. Dans l’éventail des possibles pour demain, il convient de ne pas voir l’agriculture, et la viticulture en particulier, seulement comme un des secteurs principaux responsables de pollution mais plutôt de travailler à ce que l’agriculture devienne l’un des éléments qui contribuent à un avenir durable pour notre planète. Commencer à réfléchir à cela revient à s’interroger pour savoir si des solutions alternatives à la viticulture conventionnelle ont été développées ces dernières années. Dans ce contexte, Georg Meissner lors de sa conférence abordera en premier lieu les principes de la viticulture biodynamique et en présentera les aspects scientifiques et des exemples pratiques. Georg Meißner est enseignant-chercheur à Hochschule Geisenheim University (Hesse, Allemagne). En parallèle, il travaille à l’Institut pour le développement régional du centre de recherche Eurac, à Bolzano (Sud-Tyrol, Italie). Oenologue, formé à Montpellier, auteur d’une thèse sur la viticulture biologique et en biodynamie, il a complété ses connaissances à travers différentes expériences en Allemagne et à l’étranger. Il accompagne de nombreux domaines viticoles lors de leur conversion. Dans la région du Roussillon, il cultive lui-même de très vieilles vignes aux côtés de ses proches. Avec Georg Meissner, œnologue, chercheur à la Hochschule Geisenheim University (Allemagne) En partenariat avec : l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne

Sous le label les Vendanges du Savoir, cette série de conférences met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public.

