Une visite visionnaire à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 9 ans. gratuit

Gratuit sur réservation

En compagnie d’un·e médiateur·ice, décryptez les visions des artistes qui peuplent l’exposition Coming Soon !

Entre prédictions, oracles, systèmes d’anticipations, bouleversements et capitulations, Coming Soon mêle des œuvres contemporaines et historiques, qui se révèlent à mesure de vos échanges.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-visite-visionnaire +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com https://billetterie.lafayetteanticipations.com/la-visite-visionnaire-visite-css5-lafayetteanticipationsweb-pg51-ei975817.html

Chloé Magdelaine