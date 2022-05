Une visite très spéciale avec le clown Champion Musée d’art et d’archéologie de Laon, 14 mai 2022 18:00, Laon.

Une découverte passablement instructive et surtout très drôle des collections du Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon.

Le clown Champion a une spécialité : faire visiter des musées et des lieux historiques. Il connaît bien Laon, son musée, la ville ancienne et son patrimoine, où il a déjà sévi à plusieurs reprises. Il faut avouer tout de même qu’il a une façon bien particulière de faire le guide : il s’efforce de bien redire à son public ce qu’il a appris tout en revisitant allègrement la petite histoire comme la grande, à sa manière naïve et drolatique…

A l’occasion de la Nuit européennes des Musées, il se propose de vous faire découvrir les objets archéologiques et les œuvres du musée du Pays de Laon. Ses descriptions et explications pleines de bon sens et de verve vous nourriront autant qu’elles vous feront rire ! Les collections du musée vont sans doute prendre une tournure très particulière… pour votre plus grand plaisir !

Avec Francis Albiero, Les Clowns de la Spontanée.

Musée d’art et d’archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d’archéologie régionale de l’époque préhistorique à la Renaissance. Collection d’archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l’art et la vie autour de la Méditerranée de l’âge du bronze au Ier siècle après J.-C.

http://ville-laon.fr

Free and free admission. Saturday 14 May, 18:00

Art museum and museum of archaeology and Romance chapel of the templars (XIIth century). Collection of Fine Arts (paintings(paints), sculptures, earthenwares, furniture) medieval in the XIXth century. Collection of regional archaeology of prehistoric time(period) in Renaissance. Collection of Mediterranean archaeology (Egypt, Cyprus, Greece, Italy): art and life around the Mediterranean Sea of the Bronze Age in Ier century AD

El payaso Campeón tiene una especialidad: mostrar museos y lugares históricos. Conoce bien Laon, su museo, la ciudad antigua y su patrimonio, donde ya ha hecho estragos en varias ocasiones. Hay que reconocer, sin embargo, que tiene una manera muy particular de hacer la guía: se esfuerza por repetir bien a su público lo que ha aprendido mientras repasa alegremente la pequeña historia como la grande, a su manera ingenua y drolítica… Con motivo de la Noche Europea de los Museos, se propone hacerle descubrir los objetos arqueológicos y las obras del museo del País de Laon. ¡Sus descripciones y explicaciones llenas de sentido común y brío te alimentarán tanto como te harán reír! ¡Las colecciones del museo tomarán sin duda un giro muy particular… para su deleite!

Con Francis Albiero, Los payasos de la espontánea.

Entrada libre y gratuita. Sábado 14 mayo, 18:00

32 rue Georges-Ermant, 02000 Laon 02000 Laon Hauts-de-France