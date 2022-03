UNE VISITE SURPRENANTE ! Maison natale Charles de Gaulle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

UNE VISITE SURPRENANTE ! Maison natale Charles de Gaulle, 23 avril 2022, Lille. UNE VISITE SURPRENANTE !

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Maison natale Charles de Gaulle

Luna et Bombyx, deux clowns, guides émérites, vont vous faire découvrir la maison qui a vu naitre le Grand Charles, comme vous ne l’avez jamais imaginée. Suiviez ces deux éminents spécialistes qui, au gré de leurs commentaires éclairés et tout aussi fantaisistes, vont vous apprendre tout ce qu’ils ignorent…

Sur inscription

Luna et Bombyx subtilisent le titre de guide-conférencier et vous proposent des visites guidées clownesques inédites mais pour autant très sérieuses ! Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse Lille Lille Vieux-Lille Nord

2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T15:00:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-24T11:00:00 2022-04-24T12:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T15:00:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T17:00:00

