Une visite sur site, ça vous tente ? Parking rue Jean Lautier Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Une visite sur site, ça vous tente ? Parking rue Jean Lautier, 18 juin 2022, Saint-Juéry. Une visite sur site, ça vous tente ?

Parking rue Jean Lautier, le samedi 18 juin à 14:00

Dominant le ruisseau du Lézert, le château de Labastide-des-Vassals (commune de Saint-Grégoire) fait l’objet de recherches archéologiques. Fruit d’une histoire tumultueuse, il est un témoin de la fin du Moyen Âge dans l’Albigeois. Comprendre et observer le site est riche d’enseignements quant aux évolutions de ce genre de vestiges. Lors de cette visite in situ, vous seront présentées les perspectives de recherches et l’actualité de ce lieu, qui ne manque, ni de secret, ni de charme. Rendez-vous fixé avec votre véhicule personnel à 14h, parking rue Jean Lautier, 81160 Saint-Juéry. Une marche à pied de vingt minutes est à prévoir. S’équiper de chaussures de marche. Si annulation, pour cause de mauvais temps, repli à 14h à la médiathèque Pierre-Amalric d’Albi pour une conférence sur le sujet. _Tout public à partir de 10 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Découvrez le château de Labastide-des-Vassals à Saint-Grégoire, avec le Centre Archéologique des Pays Albigeois (CAPA) – Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie Parking rue Jean Lautier Rue Jean Lautier Saint-Juéry Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu Parking rue Jean Lautier Adresse Rue Jean Lautier Ville Saint-Juéry lieuville Parking rue Jean Lautier Saint-Juéry Departement Tarn

Parking rue Jean Lautier Saint-Juéry Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-juery/

Une visite sur site, ça vous tente ? Parking rue Jean Lautier 2022-06-18 was last modified: by Une visite sur site, ça vous tente ? Parking rue Jean Lautier Parking rue Jean Lautier 18 juin 2022 Parking rue Jean Lautier Saint-Juéry Saint-Juéry

Saint-Juéry Tarn