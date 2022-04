UNE VISITE SENSORIELLE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022)

2022-04-30 – 2022-04-30 Une visite tactile et sonore du parcours permanent du musée est proposée (maquettes, manipulation d’objets, écoute de témoignages). Visite gratuite – Durée : 1h – Places limitées – réservation conseillée. Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation propose une visite, à l’attention de tout public et du public en situation de handicap mental et visuel. Une visite tactile et sonore du parcours permanent du musée est proposée (maquettes, manipulation d’objets, écoute de témoignages). Visite gratuite – Durée : 1h – Places limitées – réservation conseillée. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

