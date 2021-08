Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Une visite qui roule ! en solo…6 à 8 ans Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Par Sandrine Périlhon et Claire Delsol, service Patrimoine

EUR 5 5

Moulages de crânes préhistoriques, échantillons d’étoffes, senteurs… tout un panel d’outils ludiques, rangés dans un drôle de chariot, pour une visite très privée !

Inscription obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-02 par

