Creil Musée Gallé-Juillet Creil, Oise Une visite nocturne chez les Gallé Musée Gallé-Juillet Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Une visite nocturne chez les Gallé Musée Gallé-Juillet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Creil. Une visite nocturne chez les Gallé

Musée Gallé-Juillet, le samedi 3 juillet à 20:30

Le temps d’une soirée, le musée Gallé-Juillet se retrouve à nouveau habitée par la famille Gallé. Nous sommes en 1899. Venez rendre visite aux Gallé pour découvrir la maison comme vous ne l’avez jamais vue !

Sur réservation

Venez surprendre Madame Gallé et ses domestiques le temps d’une visite à la lanterne de la maison bourgeoise ! Musée Gallé-Juillet Place François Mitterrand, 60100 Creil Creil Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Gallé-Juillet Adresse Place François Mitterrand, 60100 Creil Ville Creil lieuville Musée Gallé-Juillet Creil