Une visite guidée du jardin anglais avec des explications exceptionnelles du responsable des parcs et jardins sur les enjeux des changements climatiques sur les jardins de Chantilly.

5 euros en plus du billet “Parc ou “Domaine”

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00

