Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques 28 28 EUR Partez à la découverte de Saint-Jean-de-Luz à travers un tour gourmand. Venez découvrir ce splendide port, l’histoire du Pays basque et son terroir à travers la dégustation de produits locaux : chocolat, gâteau basque, jambon, fromage de brebis… Laissez-vous tenter en famille par une expérience inoubliable au cœur du Pays basque !

RDV, kiosque, place Louis XIV.

– Visite historique du port + église + 3 arrêts dégustation.

