Une visite divinatoire à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. payant

5€

Le hasard des arts divinatoires oriente votre chemin à travers une sélection d’œuvres !

Chaque carte de tarot tirée pendant la visite – par l’intermédiaire de Léone Metayer, comédienne et diseuse de bonne aventure – vous introduit à un nouveau symbole et vous conduit vers une nouvelle œuvre.

Une expérience propice à renouveler votre regard et votre réflexion sur les prédictions et les œuvres de l’exposition Coming Soon.

Lafayette Anticipations 9 Rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-visite-divinatoire-0 +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com https://billetterie.lafayetteanticipations.com/la-visite-divinatoire-visite-css5-lafayetteanticipationsweb-pg51-ei975837.html

Chloé Magdelaine