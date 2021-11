Nancy Librairie le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle, Nancy Une visite à la librairie Librairie le Hall du Livre Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Librairie le Hall du Livre, le vendredi 21 janvier 2022 à 10:00 Groupe fixé au sein de l’établissement scolaire

Associé au dispositif « Jeunes en Librairie », l’évènement consiste en une visite-découverte, pour une classe d’élèves primo-arrivants apprenant le français. Librairie le Hall du Livre 38 rue Saint-Dizier 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T12:00:00

