Une ville à soi : les lettres parisiennes de la peintre suédoise Hanna Hirsch-Pauli,1885-1887 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, vendredi 24 mai 2024.

Une ville à soi : les lettres parisiennes de la peintre suédoise Hanna Hirsch-Pauli,1885-1887

Le Dr Carina Rech, conservatrice de l’art du xixe siècle au National museum de Stockholm, présentera son projet de recherche en cours sur l’artiste suédoise Hanna Hirsch-Pauli (1864-1940), qui a étudié à l’Académie Colarossi à Paris dans les années 1885-1887. Le projet est basé sur des recherches d’archives approfondies et aboutira à la première exposition monographique sur l’artiste au National museum en 2025. L’attention se concentrera sur les lettres inédites de Hirsch-Pauli en provenance de Paris, qui donnent un nouvel aperçu de l’expérience des femmes artistes expatriées en France à la fin du xixe siècle, de leur formation, de leurs réseaux et de leur exploration de la métropole étrangère.

La séance se déroulera en anglais.

Organisation et modération

Eva Belgherbi (université de Poitiers ∕ Écoledu Louvre)IntervenanteCarina Rech (Nationalmuseum, Stockholm)

A propos de cette résidence

F.A.R. : Femmes artistes en réseaux

L’association FAR retrace, documente, valorise les archives pour faire connaître l’histoire collective des groupes non mixtes d’artistes femmes de la fin du xixe au xxe siècle. Cette association s’intéresse notamment à l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS), Les Unes, Les Femmes artistes modernes (FAM), Féminie-Dialogue… La résidence INHALab s’articule autour de trois axes : la valorisation d’archives par des expositions mensuelles (en ligne et in situ,en collaboration avec la bibliothèque de l’INHA), l’organisation d’ateliers pratiques, et la mise en place d’un cycle de tables rondes et de projections afin de diffuser ces connaissances à un large public et de créer un réseau pérenne de chercheurs et chercheuses.

Porteuses du projet

Eva Belgherbi (université de Poitiers ∕ École du Louvre), Anouk Chambard (université Paris 1Panthéon-Sorbonne), Catherine Gonnard (INA), Camille Philippon (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Clémence Rinaldi (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Franny Tachon (Biennaled’art contemporain, Lyon)

L’association FAR organise des permanences à l’INHA afin d’échanger avec les étudiantes etétudiants, universitaires, ou encore professionnelles et professionnels de musée : Lundi 15 avril, 10H-12H, salle André Chastel, avec Camille Philippon et Clémence RinaldiVendredi 17 mai, 17H30-19H30, salle André Chastel, avec Anouk Chambard et Eva Belgherbi

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France