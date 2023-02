Une Vie sur Mesure Théatre Jérome Savary – THJSA VILLENEUVE LES MAGUELONE Catégories d’Évènement: Hérault

Une Vie sur Mesure

Théatre Jérome Savary – THJSA
10 février 2023, 20:30
VILLENEUVE LES MAGUELONE
235 Boulevard des Moures

Tarif : 12.0 euros

Cie Scènes Plurielles
Titre : Une vie sur mesure
Genre : Théâtre musical
Age : A partir de 7 ans
Durée : 1h20

Loin d'être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement… différent. A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante. Il vous prend par la main et vous conte l'histoire de sa vie à travers son amour pour son instrument. Une vie où rythmes et musiques se dégustent justement… avec démesure. Une expérience scénique d'une puissance de partage et d'émotion exceptionnelle.

Stéphane Batlle, Cédric Chapuis, Pierre Martin-Bànos

