Une vie sur mesure Troyes, vendredi 16 février 2024.

L’histoire Loin d’être idiot ou attarde, Adrien Lepage est juste… diffèrent. Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie. D’un enthousiasme débordant, il livre alors en temps réel, le récit de sa romance extraordinaire. Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la bossa nova. Le coup de foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une telle union, et pourtant… petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que bouleversante mieux qu’une existence extraordinaire une vie sur mesure.

Télérama … à la fois touchant et poétique, drôle et troublant. A découvrir sans tarder. TT

Le Parisien un spectacle original, très bien écrit et construit, qui vous cueille au premier coup de cymbale et ne vous lâche plus jusqu’au dernier son.

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Théâtre Le Quai

Troyes 10000 Aube Grand Est

