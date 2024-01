Une Vie sur Mesure Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, mercredi 6 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Avec Pierre Duchesne

Écrit par Cédric Chapuis

Mis en scène par Stéphane Batlle

Compagnie Scènes Plurielles

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie. D’un enthousiasme débordant, il livre alors en temps réel, le récit de sa romance extraordinaire. Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la bossa nova.

Le coup de foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une telle union, et pourtant…

Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que bouleversante – mieux qu’une existence extraordinaire – une vie sur mesure.

À partir de 6 ans

Durée 1h15

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Théâtre Bordeaux