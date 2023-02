Une Vie Sur Mesure – Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES, 7 février 2023, PARIS.

SCENES PLURIELLES (L.PLATESV-R-2020-010265) présentent ce spectacle. UNE VIE SUR MESURELoin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement… différent. A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante. Il vous prend par la main et vous conte l’histoire de sa vie à travers son amour pour son instrument. Une vie où rythmes et musiques se dégustent justement… avec démesure. Une expérience scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle. A SAVOIR Avec plus de 1000 représentations en France, Belgique, Suisse et déjà 350.000 spectateurs, “Une vie sur mesure” est en passe de devenir “un classique” du théâtre contemporain. · Nommé aux Molières 2016 pour le Meilleur Seul-en-scène Prix “Etoile du Parisien” en 2017 dans la catégorie Meilleure pièce de Théâtre · Nominations au prix Maeterlinck de la critique en 2019 (équivalent des Molières en Belgique) · Elu meilleur seul(e) en scène du festival off d’Avignon en 2021 (à l’unisson) Auteur : Cédric Chapuis Artiste : Pierre Martin-Bànos Metteur en scène : Stéphane Batlle Durée : 80 minInformations pratiques :Grande salle accessible aux PMR. Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry.Réservation PMR : 01 42 02 27 17 (Guichet) Une Vie sur Mesure Stéphane Batlle, Cédric Chapuis, Pierre Martin-Bànos, Une Vie sur Mesure EUR24.0 24.0 euros

PALAIS DES GLACES PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE 75010

UNE VIE SUR MESURE

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement… différent.

A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie.

Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante.

Il vous prend par la main et vous conte l’histoire de sa vie à travers son amour pour son instrument.

Une vie où rythmes et musiques se dégustent justement… avec démesure. Une expérience scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle.

A SAVOIR

Avec plus de 1000 représentations en France, Belgique, Suisse et déjà 350.000 spectateurs, “Une vie sur mesure” est en passe de devenir “un classique” du théâtre contemporain.

· Nommé aux Molières 2016 pour le Meilleur Seul-en-scène

Prix “Etoile du Parisien” en 2017 dans la catégorie Meilleure pièce de Théâtre

· Nominations au prix Maeterlinck de la critique en 2019 (équivalent des Molières en Belgique)

· Elu meilleur seul(e) en scène du festival off d’Avignon en 2021 (à l’unisson)

Auteur : Cédric Chapuis

Artiste : Pierre Martin-Bànos

Metteur en scène : Stéphane Batlle

Durée : 80 min



Informations pratiques :

Grande salle accessible aux PMR.

Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry.

Réservation PMR : 01 42 02 27 17 (Guichet)

.2023-04-30.

