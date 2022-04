“UNE VIE SUR MESURE” DE ET PAR CEDRIC CHAPUIS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

“UNE VIE SUR MESURE” DE ET PAR CEDRIC CHAPUIS Le Mans, 4 mai 2022, Le Mans. “UNE VIE SUR MESURE” DE ET PAR CEDRIC CHAPUIS Salle des Concerts Rue du Port Le Mans

2022-05-04 21:00:00 – 2022-05-04 22:30:00 Salle des Concerts Rue du Port

Le Mans Sarthe 15 0 EUR UNE VIE SUR MESURE

de et par Cedric CHAPUIS Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement… différent.

A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante.

Il vous prend par la main et vous conte l’histoire de sa vie à travers son amour pour son instrument. Une vie où rythmes et musiques se dégustent justement… avec démesure.

Une expérience scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle. “ Un concentré délicat d’humanité… Un bel éloge à la différence… “ LE MONDE

“Un spectacle original, très bien écrit, qui vous cueille au premier coup de cymbale et ne vous lâche plus jusqu’au dernier son.” LE PARISIEN “Une vie sur mesure” de te par Cédric Chapuis UNE VIE SUR MESURE

de et par Cedric CHAPUIS Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement… différent.

A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante.

Il vous prend par la main et vous conte l’histoire de sa vie à travers son amour pour son instrument. Une vie où rythmes et musiques se dégustent justement… avec démesure.

Une expérience scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle. “ Un concentré délicat d’humanité… Un bel éloge à la différence… “ LE MONDE

“Un spectacle original, très bien écrit, qui vous cueille au premier coup de cymbale et ne vous lâche plus jusqu’au dernier son.” LE PARISIEN Salle des Concerts Rue du Port Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Salle des Concerts Rue du Port Ville Le Mans lieuville Salle des Concerts Rue du Port Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

“UNE VIE SUR MESURE” DE ET PAR CEDRIC CHAPUIS Le Mans 2022-05-04 was last modified: by “UNE VIE SUR MESURE” DE ET PAR CEDRIC CHAPUIS Le Mans Le Mans 4 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe