Une Vie sur Mesure THEATRE DES BEAUX ARTS, 12 mai 2023, BORDEAUX.

Une Vie sur Mesure THEATRE DES BEAUX ARTS. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:00 (2023-05-03 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Avec (en alternance) Pierre martin-Bànos, Pierre Duchesne, Gabriel Charbonnet? Écrit par Cédric Chapuis Mis en scène par Stéphane Batlle Compagnie Scènes Plurielles Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie. D’un enthousiasme débordant, il livre alors en temps réel, le récit de sa romance extraordinaire. Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques : le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la bossa nova. ?Le coup de foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une telle union, et pourtant… ?Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que bouleversante – mieux qu’une existence extraordinaire – une vie sur mesure. Avec plus de 1000 représentations et déjà 300.000 spectateurs, « Une vie sur mesure » est en passe de devenir « un classique » du théâtre contemporain. Depuis 5 ans, joué à guichets fermés au Festival d’Avignon et partout en France, cette pièce théâtro-musicale est plébiscitée par tous les publics pour son humour, son originalité, sa poésie et son humanisme. La qualité du texte, la dimension musicale et la virtuosité du comédien/batteur seul en scène, transforment ce spectacle atypique en un véritable coup de cœur. Au final : une expérience sensorielle et émotionnelle des plus mémorables. Une Vie sur Mesure

Votre billet est ici

THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX 2RUE DES BEAUX ARTS 33000

Avec (en alternance) Pierre martin-Bànos, Pierre Duchesne, Gabriel Charbonnet?

Écrit par Cédric Chapuis

Mis en scène par Stéphane Batlle

Compagnie Scènes Plurielles

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie. D’un enthousiasme débordant, il livre alors en temps réel, le récit de sa romance extraordinaire. Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques : le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la bossa nova.

?Le coup de foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une telle union, et pourtant…

?Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que bouleversante – mieux qu’une existence extraordinaire – une vie sur mesure.

Avec plus de 1000 représentations et déjà 300.000 spectateurs, « Une vie sur mesure » est en passe de devenir « un classique » du théâtre contemporain. Depuis 5 ans, joué à guichets fermés au Festival d’Avignon et partout en France, cette pièce théâtro-musicale est plébiscitée par tous les publics pour son humour, son originalité, sa poésie et son humanisme. La qualité du texte, la dimension musicale et la virtuosité du comédien/batteur seul en scène, transforment ce spectacle atypique en un véritable coup de cœur. Au final : une expérience sensorielle et émotionnelle des plus mémorables.

.25.8 EUR25.8.

Votre billet est ici